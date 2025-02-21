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Павлодарец заплатит 245 тыс. тенге за упавшую на его участке корову

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Крупный рогатый скот
Корова. Иллюстративное фото: Faba-Photograhpy / Getty Images

В Павлодарской области владелец участка, на котором корова упала в яму и погибла, должен выплатить ущерб. Также установили вину хозяина животного, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд рассмотрел гражданское дело по иску о возмещении материального ущерба.

Выяснилось, что в октябре 2023 года в траншейную яму упала корова, принадлежащая истцу. В результате чего корова погибла. Прилегающая территория принадлежит ответчику.

"Траншейная яма не была им огорожена, на территории не имелось ограничительных и запрещающих знаков", - уточнили в суде.

В своем отзыве ответчик указал, что с иском не согласен, поскольку, по его мнению, в гибели коровы виновен человек, который по договоренности с истцом выполнял обязанности по выпасу скота двух семей.

"Истец совместно с ним с 18.00 часов занимались незаконным выпасом скота на придомовых участках", - отметили в суде.

Суд установил, что гибель крупного рогатого скота произошла в результате падения в неогороженную траншейную яму для проведения водопровода, расположенную около дома, принадлежащего ответчику. По данному факту его привлекли к административной ответственности.

По Правилам выпаса сельскохозяйственных животных на территории Павлодарской области, в зависимости от природно-климатических зон выпас сельскохозяйственных животных в темное и ночное время суток допускается только на определенных пастбищах.

Не допускается выпас сельскохозяйственных животных на землях общего пользования и прогон (перегон) сельскохозяйственных животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и условиях недостаточной видимости.

Суд с учетом также установленной вины истца в нарушении Правил выпаса скота уменьшил степень вины ответчика на 50 % и взыскал сумму ущерба 245 тыс. тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Карагандинской области спасатели вызволили корову, которая провалилась в открытый колодец. Животное удалось вытащить без повреждений с трехметровой глубины, а колодец огородили сигнальной лентой и закрыли щитом.

А в Уральске сотрудники оперативно-спасательного отряда вывели на берег шесть голов крупного рогатого скота. Коровы не могли самостоятельно передвигаться, оказавшись на водоеме, покрытом льдом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222577-pavlodarec-zaplatit-245-tys-tenge-za-upavshuyu-na-ego-uchastke-korovu/