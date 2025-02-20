Lufthansa возобновляет регулярные рейсы после паузы в Казахстане
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В аэропорту Алматы сообщили о возобновлении регулярных рейсов авиакопании Lufthansa - перевозчик возвращается после пятинедельной паузы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу гавани.
Lufthansa будет выполнять рейсы в Алматы пять раз в неделю, а в Астану - четыре раза в неделю.
Полеты будут осуществляться на комфортабельных авиалайнерах Airbus A340 и Airbus A330 с трехклассовой компоновкой.
По информации МИА "Казинформ", Lufthansa приостанавливала рейсы из Франкфурта в Алматы, Астану и обратно с середины января до середины февраля в связи с экономической нецелесообразностью.
На официальном сайте компании говорится, что Lufthansa Group - это авиационная группа, ведущая свою деятельность по всему миру. Она играет ведущую роль на своем европейском рынке.
Lufthansa Group состоит из сегментов"Пассажирские авиалинии" и "Авиационные услуги". Авиационные услуги включают в себя сегменты логистики и техобслуживания, а также дополнительные услуги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222486-lufthansa-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-posle-pauzy-v-kazahstane/