Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Lufthansa возобновляет регулярные рейсы после паузы в Казахстане

Опубликовано:

Самолет Lufthansa
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В аэропорту Алматы сообщили о возобновлении регулярных рейсов авиакопании Lufthansa - перевозчик возвращается после пятинедельной паузы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу гавани.

Lufthansa будет выполнять рейсы в Алматы пять раз в неделю, а в Астану - четыре раза в неделю.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных авиалайнерах Airbus A340 и Airbus A330 с трехклассовой компоновкой.

По информации МИА "Казинформ", Lufthansa приостанавливала рейсы из Франкфурта в Алматы, Астану и обратно с середины января до середины февраля в связи с экономической нецелесообразностью.

На официальном сайте компании говорится, что Lufthansa Group - это авиационная группа, ведущая свою деятельность по всему миру. Она играет ведущую роль на своем европейском рынке.

Lufthansa Group состоит из сегментов"Пассажирские авиалинии" и "Авиационные услуги". Авиационные услуги включают в себя сегменты логистики и техобслуживания, а также дополнительные услуги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222486-lufthansa-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-posle-pauzy-v-kazahstane/