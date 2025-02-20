Проезд по автобусным полосам разрешили на одном из участков дорог в Астане

В связи с реконструкцией пешеходного перехода на ул. Кунаева - на участке от ул. Сыганак до ш. Коргалжын временно разрешен проезд по автобусным полосам, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода на улице Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" с 19 февраля текущего года введены временные изменения в организации дорожного движения.

Для снижения транспортной нагрузки на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын временно разрешен проезд по автобусным полосам Bus Lane.

"Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

После завершения строительства наземного пешеходного перехода дорожные знаки будут открыты. Информация об этом будет дополнительно размещена на официальных источниках в социальных сетях.

Автомобилистов просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок улицы Кунаева", - обращается к горожанам и гостям столицы акимат.

Напомним, ранее в акимате города сообщили, что до 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева, от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык.

Перекрытие дороги в Астане. Фото: акимат Астаны

Добавим, что в связи с ремонтными работами по улице Кунаева изменилась схема движения сразу шести автобусов, а именно маршрутов №12, 29, 29А, 35, 305, 312.

Ранее аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок.

Напомним, ранее в январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.