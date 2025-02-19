Туман, сильный снег и низовая метель: штормовое предупреждение объявили по регионам Казахстана на четверг
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 20 февраля из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
20 февраля ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман. Днем на дорогах гололедица.
На севере Карагандинской области ожидается временами туман. Днем на дорогах гололедица.
На юге, западе Павлодарской области ночью и утром ожидается туман.
20 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ночью на юго-западе области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.
В Петропавловске 20 февраля ожидаются снег, низовая метель.
На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.
В Кызылорде также временами ожидается туман.
20 февраля ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.
В горных районах Жамбылской области ночью и утром ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области - туман.
В Таразе 20 февраля временами ожидается туман.
На западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман.
В Кокшетау 20 февраля ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге Атырауской области ожидается снег, на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель.
В Атырау 20 февраля ожидаются снег, низовая метель.
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ночью на западе области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.
В Актау 20 февраля ожидается гололед.
На севере, юге Костанайской области ожидается туман.
В Костанае 20 февраля ночью и утром - туман.
На севере, в горных районах Туркестанской области ночью и утром также ожидается туман.
В Астане 20 февраля ожидается временами туман.
Также на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
В Усть-Каменогорске 20 февраля ночью и утром - туман. Также сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.
Также по городам Риддер и Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.
На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области 20 февраля ожидается туман.
В Уральске - ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в горных районах области Жетісу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.
20 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
В Алматы ночью и утром временами ожидается туман, на дорогах гололедица.
В Қонаеве также ночью и утром временами ожидается туман, на дорогах гололедица.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222198-tuman-silnyy-sneg-i-nizovaya-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-po-regionam-kazahstana-na-chetverg/