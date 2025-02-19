Туман, сильный снег и низовая метель: штормовое предупреждение объявили по регионам Казахстана на четверг

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 20 февраля из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 февраля ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман. Днем на дорогах гололедица.

На севере Карагандинской области ожидается временами туман. Днем на дорогах гололедица.

На юге, западе Павлодарской области ночью и утром ожидается туман.

20 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ночью на юго-западе области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске 20 февраля ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде также временами ожидается туман.

20 февраля ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ночью и утром ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области - туман.

В Таразе 20 февраля временами ожидается туман.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

В Кокшетау 20 февраля ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Атырауской области ожидается снег, на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель.

В Атырау 20 февраля ожидаются снег, низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ночью на западе области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Актау 20 февраля ожидается гололед.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман.

В Костанае 20 февраля ночью и утром - туман.

На севере, в горных районах Туркестанской области ночью и утром также ожидается туман.

В Астане 20 февраля ожидается временами туман.

Также на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске 20 февраля ночью и утром - туман. Также сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Также по городам Риддер и Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области 20 февраля ожидается туман.

В Уральске - ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в горных районах области Жетісу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

20 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Алматы ночью и утром временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Қонаеве также ночью и утром временами ожидается туман, на дорогах гололедица.