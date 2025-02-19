Скорую помощь для животных запустили в Алматы

В Алматы запустили скорую помощь для безнадзорных и бродячих животных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Алматинскую ветеринарную службу.

Как сообщили в Алматинской ветеринарной службе Управления предпринимательства и инвестиций города, скорая помощь будет оперативно реагировать на критические ситуации, требующие неотложной ветеринарной помощи. Также служба будет заниматься транспортировкой пострадавших животных в ветклиники.

"Для обеспечения работы службы сформированы две специализированные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи животным", - рассказали в ведомстве.

Скорая помощь для животных. Фото: Алматинская ветеринарная служба

Среди случаев, при которых необходим вызов скорой ветеринарной помощи, выделяют:

тяжелые травмы вследствие ДТП или падений;

отравления;

укусы, способные привести к осложнениям и инфекциям;

острые заболевания, такие как коллапс, сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательные расстройства.

Ветеринарная помощь будет оказываться безнадзорным и бродячим животным, оказавшимся в бедственном положении.

Скорая помощь для животных. Фото: Алматинская ветеринарная служба

Для транспортировки используются две специализированные грузовые машины, оборудованные необходимыми приспособлениями для транспортировки, клетками для мелких животных, носилками, лекарственными препаратами первой необходимости, перевязочными материалами и диагностическим оборудованием.

Контакты для вызова скорой ветеринарной помощи: 8 708 595 64 04, 338 27 59, Единая Служба города Алматы – 109.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы появится зона для домашних питомцев.