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В аэропорту Алматы появится специальная изолированная зона

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Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал о том, что в воздушной гавани южного мегаполиса появится зона для питомцев, передает NUR.KZ.

На брифинге, который прошел после заседания правительства в Астане, журналисты спросили президента алматинского аэропорта о том, будут ли вводиться дополнительные меры для безопасности животных при перевозке. Они напомнили об историях, которыми делились казахстанцы в соцсетях о том, что большое количество кошек сбегало из аэропортов.

"Для нас это был важный урок. Мы извлекли из данной ситуации определенные выводы. Мы прекрасно понимаем, что существуют проблемы с нашей стороны в отношении обработки багажа. Однако есть и сложности, связанные с поведением самих пассажиров, перевозящих своих питомцев, - они зачастую недостаточно подготовлены к этому.

Сейчас в международном терминале создается зона для питомцев, которая будет работать в пилотном режиме. Там можно будет находиться вместе с питомцем, его покормить и совершить другие манипуляции, чтобы он чувствовал себя более спокойно", - говорит Гокер Косе.

Он отметил, что, как правило, находясь среди большого количества людей, животные могут запаниковать и искать укромное место, чтобы спрятаться.

"Чтобы они чувствовали себя спокойно, мы хотим запустить такой пилотный проект. Если пассажирам это понравится, то такую зону планируем открыть и в терминале для внутренних рейсов", - добавил президент аэропорта.

Зона для животных
Зона для животных. Фото: Аэропорт Алматы

Между тем, в пресс-службе аэропорта сообщили, что Pet Zone расположена в Международном терминале и оснащена всем необходимым для ухода за животными:

  • зона отдыха для животных – специально оборудованное пространство для комфорта питомцев;
  • диспансер с водой – свежая питьевая вода для животных;
  • зона с кормами – возможность подкормить питомца перед путешествием.

"Внедрение Pet Zone соответствует международным стандартам заботы о пассажирах и их питомцах, создавая комфортную среду для путешественников. Международный аэропорт Алматы продолжает развивать инфраструктуру, внедряя новые удобства и улучшая сервис для всех категорий пассажиров", - добавили в аэропорту.

Зона для животных
Зона для животных. Фото: Аэропорт Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222024-v-aeroportu-almaty-poyavitsya-specialnaya-izolirovannaya-zona/