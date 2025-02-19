Казахстанцы смогут получать выплаты при задержке рейса мгновенно

На заседании правительства вице-министр транспорта рассказал о новом сервисе для выплат при задержке рейсов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

"На стадии внедрения биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов.

Это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса", - сообщил вице-министр Талгат Ластаев.

Напомним, ранее в декабре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся.

Добавим, также вице-министр транспорта Талгат Ластаев сегодня на заседании правительства сообщил, что до конца 2025 года в Казахстане создадут спеццентр по расследованию авиакатастроф, и рассказал, когда огласят итоги расследования авиакатастрофы под Актау.

А заместитель главы МЦРИАП Дмитрий Мун на заседании правительства заявил о необходимости разработать законодательство для аэротакси в Казахстане.