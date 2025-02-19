Казахстанцы смогут получать цифровые услуги через кнопочные телефоны

На заседании правительства замглавы МЦРИАП Дмитрий Мун рассказал о том, как казахстанцы без смартфонов смогут получить доступ к цифровым услугам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть отдельные планы работ по части того, чтобы люди, у которых нет смартфонов, могли пользоваться плодами цифровизации. В том числе некоторые государственные услуги возможно посредством обычного кнопочного телефона получать, с помощью набора разных цифр, звездочки и так далее.

Но у нас также остаются ЦОНы во всех районах и регионах, куда гражданин может прийти, если у него что-то с техникой, или он не может что-то найти.

В будущем также планируем - но для этого все-таки необходим телефон или ноутбук - внедрять агентов на базе ИИ, которые позволят по звонку получать госуслуги", - сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Напомним, в Казахстане разработали новые правила регистрации смартфонов, которые вступят в силу уже с 24 марта.

Ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств: при регистрации система будет проверять: подлинность IMEI-кода устройства; отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA; законность ввоза устройства на территорию Казахстана. Неделю назад в Минцифры разъяснили процесс регистрации абонентских устройств по новым правилам.

Также в Минцифры подробнее рассказали, как будут выявлять нелегальные устройства.

Добавим, также вице-министр Дмитрий Мун заявил сегодня о необходимости разработать законодательство для аэротакси в Казахстане.