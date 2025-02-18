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Арендную плату за квартиры снизили в 2,5 раза в Павлодарской области

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Женщина пересчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Аксу по протесту прокуратуры в 2,5 раза снизили арендную плату за государственное жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в результате принятых мер по протесту прокурора города Аксу пересмотрен размер арендной платы за квартиры в шести жилых домах, находящихся в государственной собственности.

Теперь жильцы будут платить 49 тенге за 1 квадратный метр вместо прежних 125 тенге. Акимат уже перезаключил более 100 договоров с жильцами на новых условиях.

"Снижение стоимости аренды стало возможным после выявленных прокуратурой нарушений. Так, при расчете платы акиматом были неверно определены расчетные сроки службы зданий и их площади, что привело к существенному завышению арендных платежей", - пояснили в прокуратуре Павлодарской области.

На данный момент органы прокуратуры продолжают держать данный вопрос на особом контроле до его полного разрешения.

Ранее стало известно, что акимат Алматы планирует выделить 2 000 квартир для очередников. Некоторые из них сдадут в аренду. Так, за 1-комнатную квартиру, полученную от акимата, нужно будет платить ежемесячно до 10 тыс. тенге, 2-комнатную - 15 тыс. тенге, 3-комнатную - 20 тыс. тенге.

В программах по аренде жилья без права выкупа убрали ограничение на приватизацию. Теперь казахстанцы смогут выкупать квартиры в рассрочку. Чтобы начать выкуп квартиры, нужно уплатить первоначальный взнос в размере 10%. Срок рассрочки может достигать 15 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221791-arendnuyu-platu-za-kvartiry-snizili-v-2-5-raza-v-pavlodarskoy-oblasti/