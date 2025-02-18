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ОДКБ опубликовала важное предупреждение

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Мужчина держит в руках телефон
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появились объявления, что якобы ОДКБ совместно с киберполицией возвращают деньги пострадавшим от мошенничества - это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на ОДКБ.

В официальном Telegram-канале Организации Договора о коллективной безопасности появилась публикация с предупреждением, что мошенники начали действовать от имени ОДКБ.

"В соцсетях мошенники предлагают новую "услугу" - они обещают помочь вернуть деньги, "если вас обманул брокер". При этом они прикрываются именем ОДКБ. Будьте бдительны!" - говорится в публикации.

Добавим, также мы писали, что мошенники используют фотографию министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, чтобы заманить пользователей на фишинговый сайт.

Напомним, неделю назад в пресс-службе BI Group прокомментировали распространяемую в социальных сетях рассылку о "высоком инвестиционном доходе" от проектов компании. В холдинге заявили, что эти сообщения являются новым видом мошенничества и не имеют никакого отношения к его финансовой деятельности.

Ранее также сообщалось, что казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Письмо, приходящее на электронную почту, обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.

Фейковое объявление
Фейковое объявление. Фото: t.me/odkb_csto

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221760-odkb-opublikovala-vazhnoe-preduprezhdenie/