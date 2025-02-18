Незаконную продажу имущества знаменитого завода выявили в Алматы
Опубликовано:
Прокуратурой Алматы обеспечен возврат недвижимого имущества Алматинского Завода Тяжелого Машиностроения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Как отметили в ведомстве, ранее прокуратурой были выявлены факты незаконной реализации имущества АЗТМ.
В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными.
Содержание иска связано с возвратом заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 м².
Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.
Согласно официальному сайту, Алматинский завод тяжелого машиностроения (АО "АЗТМ"), основан 17 ноября 1941 году на базе эвакуированных в трех цехов Луганского паровозостроительного завода.
Уже в 1982 году номенклатуре выпускаемых на АЗТМ изделий более 300 наименований различных машин и оборудования, а продукция экспортировалась в 32 страны, в том числе США, Великобританию, Францию, Японию, ФРГ, и др.
На сегодняшний день АО "АЗТМ" является ведущим предприятием машиностроения Казахстана. Он производит широкий спектр оборудования своей номенклатуры, а также оборудование по чертежам и техническим заданиям заказчиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221647-nezakonnuyu-realizaciyu-imushchestva-aztm-vyyavili-prokurory/