Незаконную продажу имущества знаменитого завода выявили в Алматы

Прокуратурой Алматы обеспечен возврат недвижимого имущества Алматинского Завода Тяжелого Машиностроения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как отметили в ведомстве, ранее прокуратурой были выявлены факты незаконной реализации имущества АЗТМ.

В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными.

Содержание иска связано с возвратом заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 м².

Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.

Согласно официальному сайту, Алматинский завод тяжелого машиностроения (АО "АЗТМ"), основан 17 ноября 1941 году на базе эвакуированных в трех цехов Луганского паровозостроительного завода.

Уже в 1982 году номенклатуре выпускаемых на АЗТМ изделий более 300 наименований различных машин и оборудования, а продукция экспортировалась в 32 страны, в том числе США, Великобританию, Францию, Японию, ФРГ, и др.

На сегодняшний день АО "АЗТМ" является ведущим предприятием машиностроения Казахстана. Он производит широкий спектр оборудования своей номенклатуры, а также оборудование по чертежам и техническим заданиям заказчиков.