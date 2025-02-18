Воинская служба в резерве: в Минобороны рассказали подробности

Введение воинской службы в резерве планируется в 2025 году в Казахстане - в Минобороны рассказали о том, как она будет проходить, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрят в сенате, отметили в Минобороны.

Контракт заключается на три года в добровольном порядке️. Возраст резервистов установлен от 18 до 60 лет для офицеров и до 50 лет для военнослужащих по контракту. К кандидатам предъявляются требования по состоянию здоровья.

Служба проходит по месту проживания, а подготовка осуществляется в воинских частях. Она будет проходить не более двух месяцев в год, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трехдневные занятия.

Подчеркивается, что резервистам выплачивается денежное довольствие из госбюджета.

На начальном этапе планируется призвать около 2 тыс. казахстанцев.

Напомним, в январе этого года мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве.

Подчеркивается, что она станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений.