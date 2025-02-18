"Отсюда все заболевания": переполненные оранжевые контейнеры вызвали панику среди жителей Костаная

Жители Костаная обеспокоены бесхозностью оранжевых мусорных контейнеров, куда люди выбрасывают токсичные ртутьсодержащие отходы, передает телеканал "Астана".

Оранжевые контейнеры, установленные в некоторых костанайских дворах, служат специально для сбора ядовитых отходов – ртутьсодержащих ламп и батареек. Часть из них уже заполнены, и такой токсичный мусор никто не вывозит и не утилизирует уже второй месяц, сообщает телеканал.

Люди переживают, что вредные испарения могут навредить их здоровью.

"Это же яд идет в воздух. Потом мы эти дышим. Отсюда все заболевания",

"Мне кажется, это неблагоприятно, как минимум. Потому что, когда снег уже растает, это пойдет окисление почвы, токсичные яды, которые выделяются с батарейками, негативно влияют. Хотя тут нет особо во дворах почвы. Все равно, это должно выкидываться не в общую помойку, а на переработку", - поделились горожане.

По мнению специалистов, эта категория мусора относится к опасным отходам. Вред от них очень серьезный. Экоактивист Наурызбек Бирмагамбетов приводит данные исследований: одна люминесцентная лампа или батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров земли, отравив как растения, так и микроорганизмы.

"Содержание ртути к чему приводит? Может вызвать паралич у человека, который вдохнет пары ртути, может вызвать различные болезни головного мозга, припадок и т.д. Если человек болеет чем-то, связанным с ЦНС, может сильно сказаться. Это самый опасный вид отходов, который может образоваться от людей", - поделился Бирмагамбетов.

По данным отдела ЖКХ, всего по городу установлено 53 специальных контейнера для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек. В прошлом году их обслуживал карагандинский подрядчик. Утилизировали отходы в Экибастузе. На эти цели выделяли свыше 10 миллионов тенге.

В этом году договор только на стадии подписания. Тендер задержался из-за прохождения неких технических процедур. Подрядчик будет тот же, говорят коммунальщики.

"Уже заключен договор с подрядной организацией ТОО "Электротанс Реелто", это Караганда. Договор сейчас проходит регистрацию в органах казначейства. Подрядной организацией уже проведен объезд, обследование 53 контейнеров, которые у нас на территории города находятся", - сообщил замглавы отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай Аманкулов.

Коммунальщики признают, хотя контейнеры полностью закрытые, нередко бывают факты вандализма - хулиганы пытаются их взломать. В прошлом году подрядчику пришлось ремонтировать 36 баков. Но чиновники советуют горожанам не волноваться: уже в скором времени все токсичные отходы начнут вывозить и утилизировать.

Напомним, ранее глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию об ужесточении административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

"Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - с 50 МРП до 100 МРП (со 172,5 тыс. до 345 тыс. тенге - прим. ред.), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - со 100 МРП до 200 МРП (со 345 тыс. до 695 тыс. тенге - прим. ред.)", - сказал тогда он.

А в этом месяце мы писали, что в алматинской роще Баума нашли пакет с токсичными медицинскими отходами. Выяснилось, что отходы принадлежат медцентру. Делом занялась полиция.