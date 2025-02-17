Ремонт улицы Кунаева в Астане: изменится схема движения нескольких автобусов

В Астане в связи с ремонтными работами по улице Кунаева изменится схема движения сразу шести автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата столицы, с 19 февраля по 30 октября изменится схема движения маршрутов №12, 29, 29А, 35, 305, 312, следующих по улице Динмухамеда Кунаева.

"В этот период будет закрыта проезжая часть улицы Кунаева, от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран из-за реконструкции наземного пешеходного перехода у государственного театра оперы и балета "Астана Опера", - сообщили в акимате.

Напомним, сегодня в акимате города сообщили, что до 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева, от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Добавим, сегодня аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок.

Напомним, ранее в январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.