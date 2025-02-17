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В программу "Болашак" хотят внести новые поправки

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Студенты возле университета
Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

Министерством науки и высшего образования разработаны новые критерии для желающих обучиться на бакалавриате или магистратуре, передает NUR.KZ. Документ доступен на портале "Открытые НПА".

На портале "Открытые НПА" сегодня запустили обсуждение предлагаемых изменений к проекту приказа "Об утверждении правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования".

Так, по данным Миннауки, в проект внесли несколько изменений:

  • разработан механизм по реализации программы "Бакалавриат";
  • разработаны требования для претендентов на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих);
  • разработаны новые критерии для формирования списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса;
  • исключена предмагистерская подготовка.

Напомним, в начале этого года в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". После этого в Миннауки объяснили, почему среди бакалавров стипендию его получить смогут только победители олимпиад.

В начале этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи, а также затронул стипендию "Болашак".

В конце прошлого года был опубликован список казахстанцев, ставших обладателями стипендии "Болашак".

Отметим, в 2023 году требования для претендентов на стипендию "Болашак" также ужесточили в Казахстане. После редакции требований кандидаты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Ранее от кандидатов требовалось знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям, но языковой сертификат предоставлять было не нужно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221389-v-programmu-bolashak-hotyat-vnesti-novye-popravki/