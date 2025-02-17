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Петицию о возврате проспекту Назарбаева в Караганде его прежнего названия отклонили

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Бывший проспект Мира в Караганде
Проспект Назарбаева в Караганде. Фото: ekaraganda.kz

В начале февраля на портале ePetition появилась петиция о том, чтобы вернуть нынешнему проспекту Назарбаева его прежнее название - Бульвар Мира. Но данную петицию отклонили, передает eKaraganda.kz.

Петиция была обращена в аппарат акима Караганды, а авторы документа обосновывали свой запрос несколькими аргументами. В этом списке были историческая значимость улицы, ведь свое прежнее название она носила десятилетиями, туристическая и навигационная логика, а также история города.

Авторы петиции писали: Бульвар Мира был широко известен не только среди жителей, но и среди гостей Караганды, а смена названия привела к путанице и затруднениям в ориентировании.

Однако адресат - городские власти - отклонили петицию.

"Переименование составных частей населенных пунктов и т.д. предусмотрены Законом РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" (составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы в городе, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части). При этом согласно ст.90-2 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан предметом петиции не могут быть вопросы административно-территориального устройства", - пояснили в аппарате акима Караганды.

Следовательно, рассмотреть петицию о переименовании проспекта Назарбаева в Бульвар Мира в акимате не представляется возможным.

Ранее аким Алматинской области Марат Султангазиев высказался о возможности переименовать Уйгурский район. Жители предлагали переименовать Уйгурский район в Карадала, а его административный центр село Шонжы - в Альмерек. Вопрос о переименовании Уйгурского района, где проживают уйгуры, казахи, русские, узбеки и представители других национальностей, поднимается периодически.

Также в Сети появилась информация о якобы переименовании города Костанай в Санар. Сообщение опубликовали в TikTok-профиле, где размещают фейковые новости Казахстана. В акимате Костанайской области решили отреагировать на шуточный пост и опровергли информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221326-peticiyu-o-vozvrate-prospektu-nazarbaeva-v-karagande-ego-prezhnego-nazvaniya-otklonili/