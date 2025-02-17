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Спор из-за воды на 158 млн тенге привел в суд в Актау

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Крупная сумма денег
Пачки денег. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Актау одно ТОО задолжало другому более 158 млн тенге за питьевую воду для жителей города. Спор между сторонами урегулировали медиативным соглашением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску одного ТОО к другому о взыскании суммы в размере 158,3 млн тенге рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области.

Выяснилось, что 1 июля 2024 году в связи с недостаточной выработкой питьевой воды и снабжения для физических и юридических лиц в Актау ответчик устно обратился в адрес истца за помощью в предоставлении питьевой воды в качестве восполнения своих потребностей и исполнения своих обязательств по обеспечению водой.

Ответчик обязался оплатить сумму за полученную воду в течение 30 календарных дней со дня подписания актов о получения воды. Истец согласился предоставить воду по стоимости 449,24 тенге за 1 кубический метр.

Таким образом, истец предоставил ответчику воду в октябре в количестве 143 710 кубов на сумму 64 560 790,27 тенге и в ноябре в количестве 215 966 кубов на сумму 97 020 565,84 тенге.

"Ответчиком была произведена лишь частичная оплата на сумму 3 288 768,84 тенге и в момент подачи иска задолженность ТОО перед истцом составляла 158 311 850 тенге 77 тиын", - установил суд.

​В связи с нарушением ответчиком обязательств истец для защиты своих прав обратился в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области.

​В ходе примирительных процедур ответчик полностью признал иск. Стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации на следующих условиях:

1. Ответчик признал иск и обязался погасить задолженность в размере 158 311 850 тенге 77 тиын в срок до 10 января 2025 года.

2. В случае неисполнения условий настоящего соглашения истец вправе обратиться в СМЭС Мангистауской области о выписке исполнительного листа для направления на принудительное исполнение.

Гражданское дело прекратили, а уплаченную при подаче иска государственную пошлину на сумму свыше 4,7 млн тенге вернули истцу. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее аким Мангистауской области рассказал, когда в Актау решится проблема питьевой воды. По его словам, для решения проблемы ввели в эксплуатацию дополнительно 10 тыс. кубов опреснительного завода "Каспий".

Но жители Актау продолжили жаловаться на отсутствие питьевой воды. В ТОО "МАЭК" одной из причин назвали расход большого объема питьевой воды на обеспечение жителей горячим водоснабжением.

Летом прошлого года из резерва правительства выделили 5 млрд тенге на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, чтобы предприятие своевременно подготовилось к отопительному сезону и обеспечило стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221259-spor-iz-za-vody-na-158-mln-tenge-privel-v-sud-v-aktau/