"Очень грубое общение": в спецЦОНе Астаны начали проверку после резонансного видео

В "Правительстве для граждан" начали проверку после публикации в Сети видео с участием сотрудницы спецЦОНа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В Instagram-аккаунте Astana__sergek было опубликовано видео, снятое одним из посетителей спецЦОНа в Астане. На видео зафиксирована словесная перепалка между сотрудницей спецЦОНа и автором видео.

"Очень грубое общение, и присутствуют оскорбления. Неприемлемые слова для сотрудников госорганов", - сказано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан". Там отметили, что по данному факту будет проведена служебная проверка и выяснены все обстоятельства произошедшего.

"С сегодняшнего дня работник спецЦОНа, ставшая участницей инцидента, находится на больничном по причине угрозы прерывания беременности и по рекомендации врачей проходит лечение.

Следует подчеркнуть, что невежливое и агрессивное поведение со стороны работников госкорпорации недопустимо", - сказано в сообщении.

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Летом прошлого года мы писали, что житель ЗКО предстал перед судом из-за дебоша в ЦОНе в селе Переметное. Он рассказал, что не был доволен результатом рассмотрения своего обращения.

До этого потасовка между посетителем и сотрудником ЦОНа из-за Ashyq попала на видео в Караганде.