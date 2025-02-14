Крадут дорожные знаки, мусорные контейнеры и профлисты: в "КазАвтоЖол" сделали заявление

В Казахстане участились кражи дорожных знаков и оборудования на автодорогах республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По данным "КазАвтоЖол", в стране участились факты краж на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге.

"Злоумышленники похитили стробоскопы, солнечные батареи, профлисты, мусорные контейнеры, светильники, дорожные знаки и щиты водопропускных труб.

Национальная компания "КазАвтоЖол" подала в правоохранительные органы многочисленные заявления по данным фактам", - сказано в сообщении.

В нацкомпании обратились к казахстанцам с просьбой сообщать о подобных преступлениях по номерам 102 или 1403.

"Кражи не только наносят ущерб государству, но и создают аварийные ситуации, угрожая безопасности водителей и пешеходов", - добавили в нацкомпании.

Отметим, в нацкомпании уже поднимали тему краж дорожных элементов. Ранее в "КазАвтоЖол" сообщали, что краденное часто сдают в металлолом или же используют в бытовых целях: светодиодные катафоты крепят к велосипедам, а криволинейными брусьями и сетками, которые служат для недопущения выхода скота на дорогу, ограждают дома.

В 2023 году мы писали, что дорожные знаки и ограждения на 20 млн тенге украли с казахстанских трасс.

Напомним, в конце 2024 года нацкомпания "КазАвтоЖол" в своем Telegram-канале обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс.