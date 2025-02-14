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Имитация землетрясения: для чего нужны испытания железобетонных панелей

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Сейсмоиспытания
Сейсмоиспытания. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В Министерстве промышленности и строительства рассказали, как и для чего проводятся сейсмоиспытания железобетонных панелей, применяемых в возведении зданий, передает NUR.KZ.

Как сообщают в Министерстве, специалисты АО "КазНИИСА" провели серию экспериментальных испытаний навесных железобетонных панелей, которые применяются в строительстве жилых и общественных зданий.

Цель этих исследований - получить данные о том, насколько эффективны различные конструктивные решения для таких панелей в зданиях, которые строятся в местах с сейсмической активностью до 9 баллов.

В ходе работы специалисты изучили, как ведут себя железобетонные панели при воздействии сейсмических нагрузок, а также проверили работоспособность соединений между железобетонными панелями и несущими конструкциями зданий.

Сейсмоиспытания
Сейсмоиспытания. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Также специалисты выяснили, какие конструктивные решения обеспечивают необходимую сейсмостойкость при низких затратах на усиление. Речь идет о ненесущих конструкциях.

На основе этого специалистам предстоит разработать предложения по совершенствованию конструктивных решений для железобетонных панелей. Также нужно определить целесообразную область применения навесных железобетонных панелей в сейсмостойком строительстве Казахстана.

Для этих испытаний использовался специальный стенд в виде ячейки двухэтажного стального каркаса. Колебания стенда создавались с помощью вибромашины, установленной на его покрытии, что позволило смоделировать реальные условия землетрясений и исследовать поведение панелей при сейсмических нагрузках.

Ранее мы рассказывали, как в Алматы проводятся сейсмоиспытания зданий и являются ли они обязательными.

Сейсмоиспытания
Сейсмоиспытания. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220875-imitaciya-zemletryaseniya-dlya-chego-nuzhny-ispytaniya-zhelezobetonnyh-paneley/