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"Это невозможно": актюбинцы, которые три года ждут исполнения обещания, пришли к чиновникам (видео)

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Актюбинцы
Актюбинцы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители жилого массива Жанаконыс-4 в Актобе, которые уже три года ждут общественного транспорта, без предупреждения пришли в акимат, передает сайт телеканала КТК.

Люди утверждают, что к ним не заезжает ни один автобус, а до ближайшей остановки идти больше километра. Личных автомобилей у многих нет, поэтому только за такси им приходится ежемесячно отдавать ползарплаты.

"На такси приходится. Каждый раз как на такси будешь ездить? На работу опаздываем, в школу, в садик дети опаздывают. На такси около 100 тысяч тратим за месяц, это же невозможно!" - возмущен горожанин Тынысбек Нурсеитов.

Жилой массив Жанаконыс-4 расположен примерно в 10 километрах от областного центра. Там проживает порядка 500 человек. Многие учатся и работают в самом Актобе. Но добраться до города сельчанам непросто.

По словам жителей массива, они уже не первый год обращаются к властям. Просят пустить в жилой массив хотя бы один автобус. Но чиновники только обещают.

К слову, с остановками в Жанаконысе тоже плохо - их там нет, а на оживленной трассе, ведущей к населенному пункту, не оборудованы пешеходные переходы.

Все свои наболевшие вопросы горожане в очередной раз высказали чиновникам. Те же вновь заверили, что ждать осталось недолго.

"Мы утвердили схему движения и уже составили расписание маршрута. Теперь всёе это передадим перевозчику. Общественный транспорт скоро начнет ходить. Первое время пустим восемь автобусов", - заявил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Самалбек Идрис.

Источник: КТК

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в Актобе запустили 11 новых автобусов на одном из городских маршрутов. Власти обещали обновить транспорт еще на двух маршрутов.

До этого сообщалось, что в Актобе на маршрут №46 выйдут новые 18-метровые автобусы Golden Dragon, оснащенные кондиционерами и пандусами для маломобильных граждан.

А в ноябре жители Актобе пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик. Власти ответили гражданам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220702-eto-nevozmozhno-aktyubincy-kotorye-tri-goda-zhdut-ispolneniya-obeshchaniya-prishli-k-chinovnikam-video/