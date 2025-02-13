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"Потрясло нас всех": погибшего полицейского похоронили в Жамбылской области

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Прощание с полицейским в Жамбылской области
Прощание с полицейским. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского проводили в последний путь в Жамбылской области. Его похоронили в родном селе Айша-Биби, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жамбылцы простились со старшим лейтенантом полиции Абаем Үшкемпір, погибшим в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей на автодороге республиканского значения в Кордайском районе.

На похоронах присутствовали семья и близкие покойного, а также начальник ДП Жамбылской области Бакитжан Малыбаев, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, коллеги и друзья, с которыми он работал.

На прощальном собрании Абаю Үшкемпір посмертно вручили медаль МВД РК "Құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқаны үшін" и передали родителям.

Также были зачитаны письма соболезнования от министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова и акима Жамбылской области Ербола Карашукеева, в которых выражена общая скорбь и постоянная поддержка государства семье покойного.

"Весть о внезапной смерти нашего коллеги во время несения службы потрясла нас всех. Несмотря на свою молодость, он внес неоценимый вклад в поддержание общественного порядка и дорожной безопасности в регионе. Мы всегда будем поддерживать и заботиться об оставшейся семье и его маленькой дочери. Светлый образ и почетное имя героя навсегда останутся в памяти", - выразил соболезнования Бакитжан Малыбаев.

Похороны полицейского прошли в его родном селе Айша-Биби Жамбылского района.

Напомним, 11 февраля в 19.40 на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель автомобиля марки Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

В результате ДТП двух сотрудников полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами госпитализировали в Кордайскую центральную районную больницу.

Старший инспектор батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Үшкемпір Абай Бақытбекұлы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220620-potryaslo-nas-vseh-pogibshego-policeyskogo-pohoronili-v-zhambylskoy-oblasti/