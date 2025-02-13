"Читать и писать не умеет": родственники лишили павлодарку родительского дома

Приехавшая из России казахстанка осталась без дома в Павлодаре. Она не умеет читать и писать и не ходила в школу, передает NUR.KZ со ссылкой на ГУ "Отдел занятости и социальных программ Павлодара".

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в центр социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми обратились представители одной из школ Павлодара. Они рассказали, что нуждается в помощи женщина с двумя детьми.

"Выяснилось, что женщина оказалась в сложной жизненной ситуации. Она жила в России, но по истечении срока пребывания ей пришлось вернуться в Казахстан, оставив гражданского мужа.

В ее жизни так получилось, что она не училась в школе, читать и писать не умеет, поэтому родственники обманом смогли переоформить на себя родительский дом", - поделились в отделе занятости и социальный программ Павлодара.

В настоящее время женщина с детьми находится в центре, где им оказана помощь по определению детей в школу, трудоустройству, также юристом центра ведется работа по принятию наследства.

"Она очень скучает по младшему сыну, который в настоящее время находится в России с отцом, забрать его нет возможности", - уточнили в учреждении.

Ранее в Павлодаре женщина, которая жила на улице, обратилась за помощью в городской центр социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми. Ей помогли начать новую жизнь - найти работу, оформить документы, получить пособие.

А павлодарке, у которой не было документов и крыши над головой, помогли в акимате и Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщине оказали содействие в получении квартиры и вручили ей ключи от собственного жилья.