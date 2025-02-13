Курсы по самообороне и ведению быта предложили ввести в школах

Депутат Жанна Асанова на пленарном заседании сената предлагает учить казахстанских детей важным жизненным навыкам в стенах школ, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанна Асанова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра по социальным вопросам Тамары Дуйсеновой заявила, что в современных реалиях люди все больше времени посвящают работе, бизнесу госслужбе и другим сферам деятельности, оставляя все меньше возможностей для воспитания детей и передачи им практических навыков, необходимых им в самостоятельной жизни.

"Современные технологии облегчают жизнь, но при этом ведут к утрате жизненно важных компетенций, что со временем может привести к бытовой беспомощности и зависимости от сервисов и увеличению расходов на них. Отсутствие базовых навыков влияет не только на личную независимость, но и на устойчивость институт семьи. Молодые люди, вступая в брак, часто оказываются неподготовленными к ведению хозяйства, не владея элементарными бытовыми навыками, что становится причиной конфликтов и бытового насилия. В результате растет число разводов", - считает депутат.

Между тем, она указала на то, что большинство родителей просто физически не имеют возможности полноценно заниматься обучением детей жизненным навыкам.

В связи с этим она предлагает внедрить в образовательную программу средних и старших классов курсы по развитию жизненных навыков.

"Предлагаем внедрить курсы по основам домоводства, ведению хозяйства, кулинарии, шитью, столярному и плотницкому делу, работе с инструментами, ремонту, конструированию и починке бытовых неисправностей, оказанию первой медицинской помощи, безопасности, действиям в ЧС, основам самообороны, правовой и финансовой грамотности, знанию государственного устройства, включающее не только знание своих прав, но и обязанностей как гражданина. Включение этих дисциплин поможет детям развить самостоятельность и практическую устойчивость к разным жизненным ситуациям", - мотивировала сенатор.

При этом она указала на положительный международный опыт.

"Международный опыт демонстрирует, что интеграция обучения жизненно важным навыкам в образовательные программы приносит положительные результаты. В Южной Корее, Канаде в школьных программах делается акцент на практических умениях, помогая детям с раннего возраста готовиться к самостоятельной жизни", - резюмировала Асанова.

Стоит отметить, что год назад о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась зампремьера Тамара Дуйсенова.

"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова тогда.