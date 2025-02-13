Акимат Шымкента хотел забрать у бизнесменов участки, в которые они вложили 600 млн тенге

В Шымкенте защитили права дольщиков строительного рынка "Құрсай". Они вложили в благоустройство территории, которую хотел забрать акимат, свыше 600 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК, защита бизнеса от незаконного вмешательства должностных лиц остается приоритетной задачей и находится на постоянном контроле ведомства.

Благодаря принятым мерам в рамках проекта "Бизнеске жол" удалось предотвратить необоснованное изъятие земельных участков у предпринимателей, планировавших открыть свой бизнес.

Так, в Шымкенте пять предпринимателей обратились в Антикор в связи с необоснованным изъятием их земель для государственных нужд.

"Они вложили более 600 млн тенге в благоустройство территорий под рынок стройматериалов, однако своевременного уведомления об их изъятии не получили", - отметили в Агентстве по противодействию коррупции.

При этом акимат принял решение о безвозмездном изъятии данных участков еще в июле 2024 года.

По рекомендации Антикора изъятие земель приостановили, акимат подал в суд заявление об отказе от требований.

"Это позволило предпринимателям сохранить вложенные инвестиции и наладить работу строительного рынка", - отметили в Антикоре.

Ранее в Алматы начали сносить нелегальные уличные киоски. Некоторые горожане встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными. В акимате объяснили, что все торговые точки были поставлены самовольно - официального разрешения ни у кого нет.

Также в начале года стало известно, что несколько десятков участков изымет акимат Алматы в Бостандыкском районе. Глава города уже подписал соответствующее постановление. Причиной изъятия стало запланированное строительство на этом месте поликлиники.