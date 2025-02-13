Туркестан сравнили по доступности для туристов с турецкой Антальей

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты посоветовал властям Туркестана изучить опыт Узбекистана и Турции по привлечению туристов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Туристический потенциал Туркестана еще не раскрыт, мы не можем его раскрыть. Инфраструктура, кажется, есть, которая может принимать туристов – где б они могли останавливаться, кафе и другие инфраструктурные объекты…. Но работу нужно систематизировать.

Нужно изучить опыт Узбекистана – Самарканд несколько миллионов туристов в год посещают. Они распространяют информацию, да, но и специальный скорый поезд открыли между Ташкентом и Самаркандом.

В Анталье для развития туризма сколько сил было вложено. Анталья же не с неба свалилась? Строили отели, выращивали и ухаживали за каждым деревцем, и сейчас там туризм является основным источником дохода", – заявил Ашимбаев.

Глава сената считает, что Туркестан тоже надо превратить в туристический центр.

"Надо пропагандировать, работать с МИД, туристическими компаниями, авиакомпаниями… Для туристов есть большая конкуренция. Они могут уехать в Самарканд, Бухару, Анталью, Стамбул – это же тоже исторические места.

Это не придет само собой, для этого нужно вести борьбу за инвестиции. Нельзя с легкостью смотреть на этот вопрос, а нужно использовать все имеющиеся ресурсы", – сказал спикер сената.

Отметим, согласно информации на официальном сайте акимата города, Туркестан – один из старейших городов Средней Азии и Казахстана.

"По исследованию научных сотрудников по историческим местам, по данным китайских переписей, о жизни в городе Туркестан упоминается во II-III вв. до нашей эры. И о том, что в то время он был крупным культурным и духовным центром", – указано на сайте акимата.

Отмечается, что Туркестан еще со средних веков называют религиозным центром всех тюрков или "малой Меккой".

Напомним, ранее обсуждался вопрос о присвоении Туркестану особого статуса. Позже в мажилис внесли проект закона, которым Туркестану планировали присвоить особый статус. Среди прочего, в городе хотят запретить употребление алкоголя.

Добавим, ранее о необходимости развитии туризма в стране акцентировал внимание и Токаев. Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

А летом стало известно, что правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане порядка 4 млрд тенге.