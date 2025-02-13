Досаев ответил на жалобы жителей на шашлычные заведения

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Жетысуского района прокомментировал жалобу жительницы, касающуюся работы шашлычных заведений по городу, передает NUR.KZ.

Глава мегаполиса сообщил, что в марте этого года в маслихат будут внесены Правила охраны атмосферного воздуха города Алматы, которые включают требования по установке гидрофильтров и меры контроля.

"В прошлом году мы предложили инициативу, которая была поддержана. В рамках изменений законодательства мы выносим в маслихат эти Правила. Если они будут приняты, у нас появятся необходимые инструменты для начала работы.

Как я уже говорил, мы не можем вмешиваться в деятельность предпринимателей без законных оснований. Теперь, если нормы будут закреплены, мы сможем действовать в соответствии с ними", - отметил Ерболат Досаев.

В свою очередь жительница района предложила перевести работу шашлычных заведений с гидрофильтров на газ.

"Это второй этап работы. Главное, что на данный момент идут изменения в регулировании деятельности шашлычных заведений. Вопрос о переходе на газ мы будем обсуждать позже. К этому вопросу я подключу акимов районов, которые будут контролировать работу фильтров в этих заведениях", - добавил аким города.

Напомним, ранее в Алматы стражи порядка провели проверку развлекательных заведений в центре города, где были изъяты кальяны и табачные изделия.