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Миннауки обратилось к сдавшим ЕНТ школьникам из-за записей с камер наблюдения

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Студент сдает тестирование
Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Из 164 тыс. абитуриентов, сдавших январское ЕНТ, пороговый балл набрали 70,35% выпускников, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования страны.

По информации, опубликованной на сайте Миннауки, около 164 тыс. человек сдали январское ЕНТ. Из них 76,81% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,14% - на русском, 89 человека - на английском языке.

"Пороговый балл набрали около 70,35% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,81 баллов. Максимальный балл - 139. Всего 186 абитуриента набрали более 130 баллов", - сказано в сообщении.

За период проведения ЕНТ выявлено 197 нарушений правил. Отмечается, что 101 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 96 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.

"На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. В этот раз было подано более 14 тыс. заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 10 заявлений. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - сообщили в Миннауки.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем. Отмечалось, что в нем участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования.

На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы. После их количество выросло до 150 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220276-minnauki-obratilos-k-sdavshim-ent-shkolnikam-iz-za-zapisey-s-kamer-nablyudeniya/