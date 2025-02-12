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Нелегальные торговые точки сносят в Астане (фото)

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Демонтаж ларька
Демонтаж объекта. Фото: акимат Астаны

Незаконно установленные торговые точки массово сносят в районе Сарыарка в Астане - на нелегальные павильоны жалуются астанчане, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как пояснили в акимте, для размещения торговых павильонов предпринимателям необходимо подать заявку в АО СПК "Astana".

Предпринимателям предлагается взять в субаренду земельные участки для установки различных павильонов: кофейни, цветочные и газетные киоски, сувенирные лавки, пункты быстрого питания, а также павильоны с мороженым, овощами и фруктами и т.д.

В ведомстве также отметили, что на незаконную торговлю регулярно поступают жалобы от горожан.

На их основании проводится мониторинг, а с владельцами павильонов ведутся разъяснительные работы с целью добровольного демонтажа.

С начала года уже демонтировано более 6 торговых объектов.

Наопмним, на днях акимат Алматы сообщил, что 21 один объект снесли за два дня в городе.

Ранее мы рассказывали о том, какие здания снесли в 2024 в Алматы, где активно борются с незаконным строительством, а процесс сноса нелегальных объектов стал важной частью градостроительной политики города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220258-nelegalnye-torgovye-tochki-massovo-snosyat-v-astane-foto/