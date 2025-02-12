Опасные игрушки: дети наглотались магнитов в Алматы

Двух детей спасли алматинские врачи от смертельной опасности из-за проглоченных магнитов - сразу два похожих случая произошли за месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦДНМП.

Врачи Центра детской неотложной медицинской помощи с разницей в месяц провели операции по извлечению проглоченных детьми магнитов.

Первый случай произошел 4 января. Ночью в приемное отделение ЦДНМП поступил двухлетний ребенок с жалобами на сильные боли в животе.

Родители заметили ухудшение состояния двухлетнего малыша и срочно привезли его в больницу.

"Состояние пациента при поступлении оценивалось как тяжелое. Мы выявили острую низкую кишечную непроходимость, перитонит и инфекционно-токсический шок. Причиной стал проглоченный магнитный конструктор - в кишечнике малыша находилось 13 мелких магнитов", - рассказал ответственный хирург приемного отделения Азат Мамырасыл.

Было решено провести экстренную операцию.

Ребенка спасли и через неделю выписали из больницы.

Магниты. Фото: cdnmp.kz

Второй случай произошел 4 февраля - в ЦДНМП поступил семилетний ребенок с проглоченными магнитами.

Как отметили врачи, родители не сразу обратились за помощью медиков.

Выяснилось, что ребенок болел с 27 января. Родители заметили его недомогание и отвезли в частную клинику, где рентген выявил инородное тело в кишечнике. Врачи рекомендовали обратиться в больницу, но родители решили наблюдать за состоянием ребенка самостоятельно.

Однако состояние ребенка ухудшилось: у него начались многократная рвота (до 15 раз в день), сильные боли в животе, слабость и вялость.

Этот случай окаался сложнее.

"Нам пришлось выполнить две сложные операции: срединную лапаротомию, устранение кишечной непроходимости, удаление 13 магнитов, наложение тонко-тонкого анастомоза, санацию, трансанальную интубацию и дренирование брюшной полости", - рассказал Азат Мамырасыл.

Врачи предупредили, что проглатывание инородных тел угрожает в первую очередь перфорацией кишки или перитонитом.

Ранее мы писали, что в Павлодаре из желудка 10-летней девочки врачи извлекли ком волос. Операция длилась полтора часа. Несколько дней школьница провела в реанимации.

Как рассказали медики, скорая помощь экстренно доставила девочку в детскую областную больницу с жалобами на рвоту, боли в животе после приема пищи и опухолевидное образование в области желудка.

Как отметили специалисты, скопление волос в органах в результате их проглатывания - может появиться у тех, кто пребывает в состоянии хронического стресса или страдает авитаминозом.