Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опасные игрушки: дети наглотались магнитов в Алматы

Опубликовано:

Ребенок на кровати в больничной палате
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

Двух детей спасли алматинские врачи от смертельной опасности из-за проглоченных магнитов - сразу два похожих случая произошли за месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦДНМП.

Врачи Центра детской неотложной медицинской помощи с разницей в месяц провели операции по извлечению проглоченных детьми магнитов.

Первый случай произошел 4 января. Ночью в приемное отделение ЦДНМП поступил двухлетний ребенок с жалобами на сильные боли в животе.

Родители заметили ухудшение состояния двухлетнего малыша и срочно привезли его в больницу.

"Состояние пациента при поступлении оценивалось как тяжелое. Мы выявили острую низкую кишечную непроходимость, перитонит и инфекционно-токсический шок. Причиной стал проглоченный магнитный конструктор - в кишечнике малыша находилось 13 мелких магнитов", - рассказал ответственный хирург приемного отделения Азат Мамырасыл.

Было решено провести экстренную операцию.

Ребенка спасли и через неделю выписали из больницы.

Извлеченные магниты
Магниты. Фото: cdnmp.kz

Второй случай произошел 4 февраля - в ЦДНМП поступил семилетний ребенок с проглоченными магнитами.

Как отметили врачи, родители не сразу обратились за помощью медиков.

Выяснилось, что ребенок болел с 27 января. Родители заметили его недомогание и отвезли в частную клинику, где рентген выявил инородное тело в кишечнике. Врачи рекомендовали обратиться в больницу, но родители решили наблюдать за состоянием ребенка самостоятельно.

Однако состояние ребенка ухудшилось: у него начались многократная рвота (до 15 раз в день), сильные боли в животе, слабость и вялость.

Этот случай окаался сложнее.

"Нам пришлось выполнить две сложные операции: срединную лапаротомию, устранение кишечной непроходимости, удаление 13 магнитов, наложение тонко-тонкого анастомоза, санацию, трансанальную интубацию и дренирование брюшной полости", - рассказал Азат Мамырасыл.

Врачи предупредили, что проглатывание инородных тел угрожает в первую очередь перфорацией кишки или перитонитом.

Ранее мы писали, что в Павлодаре из желудка 10-летней девочки врачи извлекли ком волос. Операция длилась полтора часа. Несколько дней школьница провела в реанимации.

Как рассказали медики, скорая помощь экстренно доставила девочку в детскую областную больницу с жалобами на рвоту, боли в животе после приема пищи и опухолевидное образование в области желудка.

Как отметили специалисты, скопление волос в органах в результате их проглатывания - может появиться у тех, кто пребывает в состоянии хронического стресса или страдает авитаминозом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220149-opasnye-igrushki-deti-naglotalis-magnitov-v-almaty/