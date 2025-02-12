План развития теплоснабжения города до 2030 года разработали в Алматы

В Алматы разработали план развития теплоснабжения города до 2030 года. Его депутатам на заседании маслихата Алматы представил и.о. главы Управления энергетики и водоснабжения, передает NUR.KZ.

Как сообщил и.о. главы Управления Нурбакыт Серикбай, план предусматривает модернизацию и реконструкцию теплоисточников. По его мнению, чтобы повысить надежность теплосетей, нужно исключить устаревшие технологии, такие как железобетонные каналы с неэффективной теплоизоляцией, повышающие эксплуатационные расходы и усложняющие обнаружение повреждений.

А также использовать предизолированные заводские трубопроводы с системами дистанционного контроля при реконструкции и строительстве, что позволит минимизировать потери и снизить расходы на ремонт и обслуживание.

Также руководитель Управления предлагает заменить устаревшую запорную арматуру на шаровые краны, не требующие обслуживания и сокращающие утечки.

При этом наиболее затратные проекты по реконструкции и модернизации теплосетей будут реализованы на объектах АО "АлЭС". Их стоимость превышает 500-600 млрд тенге.

"В их числе — внедрение парогазовой технологии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Финансирование предполагается за счет собственных и заемных средств с привлечением механизма рынка электрической мощности.

Перевод ТЭЦ-2 на газ и внедрение парогазовой технологии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 приведут к значительному увеличению выработки электроэнергии, что, в свою очередь, повысит объем потребляемого газа", - сообщил Серикбай.

Он добавил, что в зоне газовых котельных ТОО "АТКЭ" также будет проведена реконструкция действующих объектов и строительство новых котельных. Оценочная стоимость составляет более 122 млрд тенге, но финансировать их будут из бюджета.

Кроме того, отметил глава Управления, до 2040 года для модернизации тепловых сетей потребуется значительное финансирование. Так, на зону АО "АлЭС" нужно 270 млрд тенге, включая строительство тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК, стоимостью около 55 млрд тенге. И на зону ТОО "АТКЭ" – более 154 млрд тенге.

Работы по реконструкции и строительству тепловых сетей предполагается финансировать за счет бюджетных средств.

Напомним, в конце прошлого года говорилось о том, что в микрорайоне Алгабас Алатауского района построили системы водоснабжения протяженностью 47,5 км. Также в Бостандыкском районе поменяли газопровод, которому более 50 лет.

Помимо того, сообщалось, что почти 36 млрд тенге хотят выделить на средний ремонт дорог в Алматы в 2025 году.