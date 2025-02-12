Более 300 тыс. авто въезжает в Алматы: в акимате предложили решение проблемы

В Алматы ежедневно заезжают более 300 тыс. авто, об этом на заседании маслихата сообщил глава УГМ Сагындык Телибаев. Он предложил решить проблему развитием общественного транспорта, передает NUR.KZ.

"Значительная часть жителей пригородной зоны сталкиваются с проблемой нехватки или вовсе отсутствия общественного транспорта между городом и пригородом, в связи с чем вынуждены пользоваться услугами частных перевозок. Так, ежедневно на территорию города заезжают более 300тыс. транспортных средств.

В целях сокращения высокого потока въезжающих на территорию города транспортных средств, на сегодня созрела острая необходимость в развитии общественного транспорта", - сообщил Сагындык Телибаев.

В свою очередь, отметил он, на сегодня в Алматы организован 201 регулярный маршрут, из которых 147 - городские и 54 - пригородные. Из них в перечень социально значимых сообщений в город включены только 178 маршрутов.

Глава УГМ отметил, что до 2025 года запланировано открытие 30 новых пригородных маршрутов, из которых 10 маршрутов организованы и включены в перечень в 2023 году, 20 маршрутов переданы на обкатку перевозчикам в 2024 году.

"Также, в связи с ростом численности населения в городе появляется потребность в открытии новых и оптимизации действующих маршрутов. В 2024 году было запланировано 3 городских новых маршрута. На сегодня 2 маршрута уже организованы и переданы на обкатку перевозчикам.

Один городской маршрут будет организован в текущем году путем разделения действующего маршрута на два. Соответственно, в целях обеспечения доступности данных маршрутов для населения, необходимо включить их в перечень социально значимых сообщений", - заявил Телибеков.

Напомним, в декабре в Алматы запустили новый автобусный маршрут - №91 - сообщением "мкр. Нуршашкан – Ж/Д вокзал Алматы-2". А в ноябре были запущены 8 новых пригородных маршрутов - они охватят населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Также мы писали о том, как в Алматы планируют бороться с пробками. Так, в городе планируют не только развивать автобусную сеть, но и построить легкорельсовый транспорт и BRT, открыть новые станции метро и создать пересадочные узлы.

Кроме того, уделяется внимание и новым развязкам и пробивкам улиц. Так, мы рассказывали, какие развязки и пробивки планируется завершить в этом году. Среди них - строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.