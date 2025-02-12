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380 млн тенге выделили на строительство визит-центра в урочище Туюк-Су в Алматы

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Урочище Туюк-Су
Урочище Туюк-Су. Фото: акимат Алматы

В урочище Туюк-Су в Алматы планируют открыть современный туристический центр. На его строительство выделили 380 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, дочерняя организация АО "СПК "Алматы" ТОО "Almaty Finance" выделила ТОО "Askar Development" 380 млн тенге на строительство современного визит-центра в урочище Туюк-Су.

Финансирование проекта осуществляется по региональной программе развития предпринимательства "Almaty Business-2025" в рамках поддержки туризма. Ставка вознаграждения по займу составит 6% годовых, срок финансирования – 5 лет, проинформировали в акимате.

Планируется, что визит-центр будет оснащен гостевым домом, кафе, аптекой, магазином для приобретения и аренды снаряжения, сувенирной лавкой и зоной для проведения творческих мероприятий. Центр также обеспечит услуги трансфера туристов на электромобиле до Медеу и в обратном направлении, аренду квадроциклов и велосипедов, групповые экскурсии по окрестностям, индивидуальные туры с гидом, тематические лекции и мастер-классы.

"Основная цель проекта – создание условий для развития локального экотуризма, обеспечение населения комфортным рекреационным отдыхом, повышение туристической привлекательности Алматы", – говорится в сообщении.

В акимате подчеркивают, что в рамках льготного финансирования ТОО "Askar Development" также возьмет на себя ряд социальных обязательств. К примеру, компания обеспечит поддержание чистоты на территории комплекса, внедрит систему управления отходами, установит интерактивные информационные панели с описанием маршрутов, разместит щиты с контактами спасательных служб и центров поддержки туристов, создаст зону экстренной связи.

При строительстве и обустройстве центра заемщик использует экологически чистые материалы, организует систему регистрации туристов с функцией отслеживания направлений их маршрутов, предусмотрит бесплатный общественный туалет и запланирует регулярные лекции и инструктажи по безопасному поведению на горных маршрутах.

Дополнительно рассматривается возможность размещения на территории комплекса двух помещений для сотрудников службы спасения.

"Помимо повышения туристической привлекательности Алматы, в рамках проекта будет создано 22 новых постоянных рабочих места, а также увеличены поступления в местный бюджет. Ожидается, что ежегодные налоговые выплаты компании составят 170 млн тенге", – отметил заместитель председателя правления ТОО "Almaty Finance" Жулдыз Игенов.

Отметим, ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев. Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки.

На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", – сказал тогда глава государства.

В начале года сообщалось, что порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане. А позже стало известно, что 58 млрд тенге будут вложены в развитие туризма Алматинской области.

Добавим также, в июле в Минтуризма заявляли, что в Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220029-380-mln-tenge-vydelili-na-stroitelstvo-vizit-centra-v-urochishche-tuyuk-su-v-almaty/