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"Не притрагивался к спиртному": потерявший отца казахстанец возмутился заключением инспекторов по труду

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Аскар Курманов, сын погибшего слесар
Аскар Курманов. Кадр из видео: телеканал KTK

Житель Актюбинской области Аскар Курманов считает, что решение комиссии о гибели его отца летом прошлого года порочит память о мужчине, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, житель Актюбинской области Аскар Курманов в прошлом году потерял отца, которому было всего 58 лет. Мужчина работал слесарем на канализационно-насосной станции в Эмбе.

По словам близких, 16 августа он вместе с коллегой спустился в колодец для проведения ремонта. Оба были без средств защиты, в обычной одежде и резиновых сапогах. В итоге они отравились газом и погибли.

Комиссия, которая расследовала несчастный случай, пришла к выводу, что треть вины лежит на самих работниках.

"В крови отца нашли 0,49 промилле этилового спирта. И в заключении написали, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Это как понимать?! Отец уже больше 25 лет совсем не притрагивался к спиртному. При этом в документе не сказано, как мог появиться спирт.

Они ведь спускались в канализационный колодец, а там метан. Возможно, он и попал в организм, когда они вдыхали газ. У них ведь даже масок не было", - сказал Аскар Курманов.

Комиссия в итоге решила, что в случившемся виноват не только работодатель, который не обеспечил сотрудников средствами защиты. И 30% вины возложила на самих погибших. Но Аскар с этим категорически не согласен и теперь пытается через суд добиться отмены решения. Иск он подал на департамент труда. В ведомстве же считают, что ошибки быть не могло.

"Комиссия просто так решение не принимает. Там судмедэкспертиза была. Заключение сделано. И при вскрытии в трупе установлен этиловый спирт. А причина - откуда, как, я не знаю. Не могу дать оценку, но оно в крови было, в трупе. Пил кто-то или не пил, я тоже не могу дать оценку", - прокомментировал и. о. руководителя управления инспекции по труду Актюбинской области Талгат Искарин.

Сообщается, что в тот день на месте трагедии находился еще один пострадавший. Он также спускался в опасный колодец, но успел выбраться. Правда, потом потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом "токсическое действие метанола". Семья погибшего слесаря уверена, что как раз это вещество и могло показать наличие спирта в крови Жумы Курманова.

Источник: KTK

Напомним, 16 августа прошлого года сообщалось, что двое 58-летних мужчин умерли в Актюбинской области. Они отравились метаном в канализационной насосной станции, еще двое были в больнице.

В августе прошлого года мы также писали, что трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела нашли в колодце, по предварительной версии, все трое задохнулись.

В 2023 году в Кызылординской области из-за отравления неизвестным веществом погибли двое работников местного предприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220014-ne-pritragivalsya-k-spirtnomu-poteryavshiy-otca-kazahstanec-vozmutilsya-zaklyucheniem-inspektorov-po-trudu/