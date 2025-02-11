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Информацию о массовом сбросе воды из Ириклинского водохранилища прокомментировали в Минводы

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Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: simon clark/Getty Images

В соцсетях распространили видео, в котором якобы массово сбрасывается вода из Ириклинского водохранилища. В Минводы и ирригации РК опровергли эти слухи, передает StopFake.kz.

Отмечается, что авторы ролика утверждали, что водоем выходит из берегов.

Однако в министерстве водных ресурсов заявили, что данное видео не имеет отношения к Ириклинскому водохранилищу.

"Это кадры в период весенних паводков 2024 года Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область). На сегодня оба водохранилища работают в штатном режиме", - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, ранее министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, сколько населенных пунктов могут остаться под водой в текущем году.

Недавно синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки. Специалисты добавили, что после вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219897-informaciyu-o-massovom-sbrose-vody-iz-iriklinskogo-vodohranilishcha-prokommentirovali-v-minvody/