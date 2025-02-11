Павлодарец захотел отменить брачный договор после получения травм от супруги

Житель Павлодара пытался расторгнуть брачный договор после того, как супруга причинила ему телесные повреждения, которые повлекли легкий вред здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, супруги зарегистрировали брак в 2019 году и заключили брачный договор.

В соответствии с его условиями нежилые помещения с земельными участками, расположенные в Павлодаре и предназначенные для размещения и обслуживания комбината бытового обслуживания, перешли в собственность супруги. В 2023 году женщина продала один из участков и нежилое помещение площадью 23,6 кв. м.

В 2024 году супруги расторгли брак. Мужчина обратился в суд с иском об отмене брачного договора в части передачи бывшей супруге нежилого помещения площадью 71,9 кв. м. с земельными участками. Он ссылался на то, что фактически имела место безвозмездная сделка дарения, и полагал, что как даритель вправе отменить ее.

"В обоснование своих требований он указал, что его бывшая супруга была привлечена судом к административной ответственности за причинение ему телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью (ст.73-1 КоАП)", - пояснили в суде.

Суд отказал в удовлетворении иска, после чего мужчина обжаловал решение в апелляционной инстанции.

Павлодарский областной суд отметил, что существенным нарушением договора считается такое его нарушение одной из сторон, которое влечет для другой стороны значительный ущерб и лишает ее тех выгод, на которые она рассчитывала при заключении договора.

Мужчина ссылался на п.1 ст.512 ГК, согласно которому даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

Вместе с тем брачный договор содержал условие о возможности его расторжения или изменения только по соглашению сторон.

"Факт причинения ответчиком телесных повреждений истцу не является основанием для удовлетворения иска, поскольку право дарителя отменить дарение является отличительной особенностью гражданско-правовой сделки дарения.

В рассматриваемом споре отсутствуют как предмет, так и основания дарения, а правоотношения сторон регулируются условиями брачного договора и нормами ст.39-43 Кодекса "О браке (супружестве) и семье". В связи с этим применение п.1 ст.512 ГК к данному случаю неправомерно", - установил суд.

Поскольку на момент заключения брачного договора стороны достигли соглашения по его условиям, подписали договор и не допустили его существенных нарушений, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении иска.

Постановление уже вступило в законную силу.

Брачный договор в Казахстане регулирует имущественные отношения супругов, включая раздел имущества при разводе, а также права и обязанности по взаимному содержанию и участию в доходах друг друга. Он может защитить интересы супругов, но не все можно в него включить.

Ранее в Шымкенте суд решил "разделить" между экс-супругами автомобиль Hyundai Elantra, который был приобретен ими в период совместного проживания в браке. С одного из супругов взыскали более 2,5 млн тенге за машину.