BRT или нет: что строят в районе Саяхата в Алматы (фото)

На пересечении улицы Суюнбая и проспекта Райымбека началось строительство - там огородили небольшой участок и возвели металлоконструкции, передает корреспондент NUR.KZ.

В СМИ появилась информация о том, что началось строительство линии BRT (Bus rapid transit, или скоростной автобус), которая пройдет по проспекту Райымбека.

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее аким города Ерболат Досаев объяснял, что BRT по Райымбека продлится на 17,2 км, и для оптимизации процессов этот проект будет разделен на два этапа. Сообщалось также, что в январе 2025 года должны были объявить конкурс на выбор подрядной организации. А строительно-монтажные работы планировалось начать уже в марте, говорил тогда Досаев.

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем в Алматы начали стройку, но являются ли эти металлоконструкции частью будущего BRT, мы спросили в пресс-службе акимата города и выехали на место строительства. Так, баннер, расположенный на заборе, гласит, что здесь будет расположена автобусная остановка в северном направлении.

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате сообщили, что на месте строятся остановочные комплексы, которые не входят в проект линии BRT по проспекту Райымбека, но являются сопутствующей инфраструктурой.

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Проектом предусмотрено строительство четырех остановочных пунктов - "ул. Кунаева", "ТРЦ Мерей", "ул. Пушкина" и "Автовокзал Саяхат". В совокупности четыре пункта обслуживают 63 городских и пригородных маршрута с большим пассажиропотоком из алматинской агломерации.

Для обеспечения комфортного и безопасного ожидания пассажирами на каждой остановке будет возведен навес порядка 50 метров в длину, под которым одновременно смогут находиться до 6 автобусов", - рассказали в акимате.

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там добавили, что на остановках будут установлены интерактивные табло с информацией о прибывающих маршрутах, благоустроена прилегающая территория.

"На сопряжении посадочных площадок с тротуарами и у лестниц предусмотрены пандусы для обеспечения подхода маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками", - отметили в акимате.

Завершение работ запланировано на 3 квартал текущего года.

Напомним, ранее также сообщалось о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека. Говорилось, что проспект будет благоустроен по принципу "от фасада до фасада".

Эскиз остановки: акимат Алматы

Эскиз остановки: акимат Алматы

Эскиз остановки: акимат Алматы

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков