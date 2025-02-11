Прекратить массовое убийство собак потребовали жители Талгара (видео)

В городе Талгар Алматинской области зоозащитники возмущены жестоким обращением с бездомными собаками. Они заявили, что службы отлова травят животных, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, с конца января зоозащитники стали часто находить на улицах трупы животных. Люди считают, что псов отравили.

"На территории воинской части бывшей труп собаки. Скорее всего, она была отравлена, потому что кровавая пена у нее изо рта", - рассказывают горожане.

По мнению активистов, сотрудники службы по отлову животных стреляют в четвероногих без разбора. И даже не пытаются выяснить: бродячая собака или домашняя, и опасна ли она вообще.

"Собаку с особой жестокостью они поймали. На удавку с двух сторон тащили ее. Всю окровавленную закинули в машину. Эта была бездомная собака, которая в парке у нас была. Безобидная собака. У нас такое требование: чтобы отлов гуманнее относился к отлову бродячих собак", - поделилась Эльмира Токтамысова.

Любовь Костяева уже больше двух недель пытается разобраться, почему застрелили ее питомца. Женщина рассказывает: 13-летняя собака по кличке Хатико находилась во дворе. Внезапно усыпляющий дротик попал в пса. Спасти его не смогли. Теперь хозяйка настаивает на расследовании.

"Мои собаки находились на территории моего дома за ограждением. И моя собака была убита дротиком. Ей вкачивали и адреналин, и шокер. Мою собаку не могли спасти. Она умерла. Ровно три минуты.

Почему они имеют право убивать домашних – стерилизованных с паспортом? У меня есть прививки. Моя собака, как положено, с паспортом, чипом", - возмущена Любовь.

Жители Талгара разделились на два лагеря: одни защищают бездомных животных, другие их боятся. Люди говорят: голодные собаки стаями бродят по улицам и проявляют агрессию. Бывали случаи, когда четвероногие набрасывались на детей.

Шестилетний внук Надежды Барбанаковой оказался в больнице после встречи с собакой. Пес напал на мальчика и укусил за ногу.

"Сначала собака напала на девочку. Он стал ее защищать. Она накинулась на него и укусила. Прокусила кожу, и вообще возили в больницу, скорую вызывали. Несколько раз через каждую неделю делали ему эти уколы. Вообще, очень большая травма была: нога покраснела, и все

Они тут табунами бегают. Вы знаете, туда пройти вообще невозможно. Я в школу веду, они по 5-6 штук бегают сразу. Ребенка одного пустить вообще невозможно", - жалуется Надежда.

В прошлом году в Алматинской области было зафиксировано 4,5 тысячи случаев нападения собак на человека. Среди пострадавших почти половина – дети.

"После обращения жителей улицы Жамбыла 28 января проводился отлов бродячих собак. Работа велась исключительно на улице. Главная причина роста количества бездомных собак – это безответственное отношение хозяев. Люди отпускают домашних животных одних за территорию двора. Затем четвероногие сбиваются в стаи", - заявил главный специалист отдела управления ветеринарии Алматинской области Шалкар Акаш.

Специалисты уверяют: они не убивают. Бродячих псов отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отпускают на волю.

"Когда поступает собака, ветеринарный врач проводит визуальный осмотр. После этого мы даем собаке вакцину против бешенства, после этого зеленый клипс надеваем. Мы их у себя держим.

Это процесс, как бы пока мы сделаем стерилизацию, пока мы сделаем вакцину. После этого выпускаем обратно, где обитали – в то место", - заверяет руководитель КГП "Алматинская ветеринарная служба" Канат Какен.

Представители ветеринарных служб уверяют: набрасываются на людей не только бродячие, но и домашние собаки, за которыми недоглядели хозяева. Поэтому специалисты призывают внимательнее следить за питомцами и не отпускать их гулять без присмотра.

Источник: КТК

Напомним, осенью зооловонтеры Павлодара пожаловались на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей.

До этого в селе Батыр Мангистауской области, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За скот еще не выплачен кредит, и вся семья теперь лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов.

В декабре мы рассказывали про жителей аула Косагаш на юге Казахстана. Они заявляли, что боятся выходить из дома – из-за проблем с электричеством аул атаковали волки и бездомные собаки.

Позже на нашествие бродячих собак жаловались и жители Актобе. Отмечалось, что на отлов четвероногих выделены миллионы тенге, однако ситуация в городе только ухудшается.