Получивший убежище в Англии атлет из Актау установил два новых рекорда Гиннесса (видео)

Известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев, получивший убежище в Великобритании, помимо пяти установленных им ранее рекордов Гиннесса, добавил в свою копилку два новых достижения, передает Lada.kz.

Первый рекорд Ильдар Ягьяев установил по выходам с силой на две руки с дополнительным весом 20 фунтов (чуть больше 9 кг) 15 сентября, выполнив 15 повторений.

"Именно в это время на свет появился мой самый дорогой для меня человечек - моя принцесса Амелия", - поделился спортсмен.

Второй рекорд был поставлен 25 января в этом году по подтягиваниям на четырех пальцах за минуту - 25 повторений.

"Эта победа в честь моего батыра, тигра, дамского угодника Алана, который родился в этот день и месяц в 2020 году", - говорит с гордостью Ильдар Ягьяев.

Награждение проходило 7 февраля в центральном офисе "Книги рекордов Гиннеса" в Лондоне. Он наладил с их сотрудниками дружеский контакт и часто поддерживает связь. В организации, как уверяет Ильдар Ягьяев, с каждым годом все больше восхищаются атлетами из Казахстана.

"Мои дети - моя самая главная мотивация, они вдохновляют меня двигаться вперед. Я хочу показать им лучший пример целеустремленного, разностороннего, сильного отца, который никогда не сдается", - заявил спортсмен.

На сегодня Ильдару Ягьяеву предоставили временное убежище в Великобритании на два года с правом работы и нахождения в стране.

Ильдар Ягъяев - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной 2023 года получил рабочую визу, уехал в Англию и стал собирать капусту и брокколи на ферме. Позже, по его словам, его повысили, он начал работать трактористом.

Спортсмен рассказывал, что живет в четырехэтажном доме прямо на берегу моря. Он отмечал, что расходов у него немного. Он тратит на еду и личные нужды. Проживание ему обходится в 60 фунтов (34 тыс. тенге) в неделю. От общего заработка работники ежемесячно выплачивают налоги в размере 20%.

Также Ильдар рассказывал, сколько зарабатывает за неделю в Великобритании и что может позволить себе на эти деньги.