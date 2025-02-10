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Проверили карманы и рюкзаки: досмотр подростков на улице встревожил жителей Атырау

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Мальчик с рюкзаком идет по аллее
Подросток. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау родители нескольких подростков пожаловались, что полицейские останавливали и досматривали детей. Но в полиции об этом не знают, передает "Ак жайык".

Как пишет издание, в соцсетях жительница Атырау рассказала, что 1 февраля ее 15-летний сын вместе с двумя друзьями был остановлен сотрудником правоохранительных органов для осмотра личных вещей.

"Ребята прогуливались на аллее в районе Стройконтора. К ним подошел мужчина, показал удостоверение полицейского и настоял на проверке содержимого рюкзака и карманов. Когда сын спросил, зачем он это делает, полицейский ответил, что ищет запрещенные препараты", — поделилась горожанка.

К посту жительницы Атырау появилось несколько комментариев с аналогичными описаниями ситуации. Родители также сообщили, что их детей останавливают в людных местах и проверяют сумки.

"Насколько это законно? Дети несовершеннолетние, может, все-таки, если сотрудники хотят что-то проверить, им стоит вызывать законных представителей?" — предложили обеспокоенные родители.

В департаменте полиции на запрос редакции ответили, что на сегодня жалоб от граждан по этому поводу не поступало.

"Целенаправленных проверок на выявление запрещенных предметов у несовершеннолетних в январе не проводилось. При обнаружении фактов незаконных действий в отношении детей любой гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы для защиты прав несовершеннолетних и проведения оперативных мероприятий по выявлению правонарушений", — резюмировали в пресс-службе полиции.

Журналисты задались вопросом, кто ходит по улицам города со служебным удостоверением и проверяет карманы подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219268-proverili-karmany-i-ryukzaki-dosmotr-podrostkov-na-ulice-vstrevozhil-zhiteley-atyrau/