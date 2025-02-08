Спор из-за застывшего бетона довел до суда в Жамбылской области

В Жамбылской области суд примирил стороны по делу о застывшем бетоне. Производство по делу было прекращено, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Жамбылским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску ТОО к ответчику о возмещении ущерба.

Отмечается, что ответчик был принят на работу в качестве водителя. С ним был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, за ним закрепили транспортное средство.

"Ответчик на всю ночь оставил бетон в вверенном ему авто со смесителем (бетономешалка), который затвердел и был в негодном для применения состоянии. Затвердевший бетон пришлось очищать работодателю.

Бухгалтерия истца посчитала нанесенный ответчиком ущерб в размере 600 тыс. тенге. Досудебная претензия в адрес ответчика не дала результатов", - отметили в суде.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно соглашению, ответчик обязуется выплатить истцу сумму ущерба в размере 550 тыс. тенге в срок до декабря 2025 года, а истец отказывается от каких-либо претензий к ответчику.

Судья утвердил соглашение, производство по делу прекращено, а государственная пошлина возвращена истцу.

Определение суда не вступило в законную силу.

Ранее жительница Жамбылской области, увидев рекламу в Instagram, заказала диван за 151 тыс. тенге, но получила мебель другого дизайна и цвета. Требования женщины о возврате денег были проигнорированы предпринимателем, поэтому она обратилась в суд. В результате с продавца взыскали сумму в размере 151 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. тенге и судебные расходы в размере 70 тыс. тенге.

А еще одного жителя Жамбылской области оштрафовали за осуществление транспортной деятельности без регистрации - он занимался перевозкой пассажиров. Сумма штрафа составила 55 тыс. тенге.