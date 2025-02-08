Пропавшую девушку с татуировкой нашли мертвой в Алматы

Волонтеры сообщили о пропаже в Алматы 28-летней Ильмиры Каримбаевой. Позже появилась информация, что девушку нашли погибшей, передает NUR.KZ.

По данным волонтеров, Ильмира Каримбаева 4 февраля около 16 часов ушла из дома в Бостандыкском районе Алматы и пропала.

"На правой руке от кисти до локтя есть татуировка в виде аниме", - указали они на особые приметы.

Позже волонтеры сообщили, что пропавшую нашли погибшей.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что тело девушки без признаков насильственной смерти обнаружено сегодня в Бостандыкском районе Алматы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 26 октября 2024 года в Алматы пропала 30-летняя девушка. К сожалению, ее тоже обнаружили мертвой. Печальную весть сообщили волонтеры. Как пояснили в департаменте полиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Также в южной столице нашли тело женщины в пакете. Приблизительный возраст - 45-50 лет. Стражи порядка заявили, что начали расследование по данному факту.