Пропавшую девушку с татуировкой нашли мертвой в Алматы
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Волонтеры сообщили о пропаже в Алматы 28-летней Ильмиры Каримбаевой. Позже появилась информация, что девушку нашли погибшей, передает NUR.KZ.
По данным волонтеров, Ильмира Каримбаева 4 февраля около 16 часов ушла из дома в Бостандыкском районе Алматы и пропала.
"На правой руке от кисти до локтя есть татуировка в виде аниме", - указали они на особые приметы.
Позже волонтеры сообщили, что пропавшую нашли погибшей.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что тело девушки без признаков насильственной смерти обнаружено сегодня в Бостандыкском районе Алматы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование", - рассказали в ведомстве.
Напомним, 26 октября 2024 года в Алматы пропала 30-летняя девушка. К сожалению, ее тоже обнаружили мертвой. Печальную весть сообщили волонтеры. Как пояснили в департаменте полиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Также в южной столице нашли тело женщины в пакете. Приблизительный возраст - 45-50 лет. Стражи порядка заявили, что начали расследование по данному факту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218989-propavshuyu-devushku-s-tatuirovkoy-nashli-mertvoy-v-almaty/