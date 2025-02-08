Школьник не мыл полы в автобусе, заявили в акимате Актобе

"Школьник не мыл полы в автобусе. Информация не подтвердилась, мать извинилась", - такое заявление сделали в акимате Актобе, передает NUR.KZ.

Как указывается на официальной странице ведомства в Instagram, от заявительницы, сообщившей о принуждении ее несовершеннолетнего ребенка к уборке пола в автобусе, поступило сообщение.

"Здравствуйте, пожалуйста, выложите опровержение. По поводу ситуации с ребенком приношу свои извинения водителям автопарка и всем, кто в этом участвовал. Оказалось, что это был вымышленный рассказ. Приношу свои извинения, будем внимательнее впредь. Спасибо неравнодушным", - написала женщина.

В ДП Актюбинской области также сделали заявление.

"Департаментом полиции Актюбинской области проведена проверка по факту заявления матери несовершеннолетнего, в котором сообщалось, что водитель маршрутного автобуса якобы заставил ее сына мыть полы за неуплату проезда. В ходе проведенной проверки указанный факт не подтвердился", - поделились полицейские.

Напомним, ранее появилась информация, что в Актобе водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд. В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК категорически осудили подобный инцидент. Здесь отметили, что такие нарушения прав детей являются недопустимыми, противоречат законодательству и грубо нарушают права несовершеннолетнего.

Недавно в соцсетях также распространилась информация о том, что в Қонаеве школьника якобы жестоко избили сверстники под мостом, а после этого подросток пытался покончить с собой.

Однако позже мать школьника заявила, что никакой групповой драки не было.