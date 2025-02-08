Школьник не мыл полы в автобусе, заявили в акимате Актобе
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"Школьник не мыл полы в автобусе. Информация не подтвердилась, мать извинилась", - такое заявление сделали в акимате Актобе, передает NUR.KZ.
Как указывается на официальной странице ведомства в Instagram, от заявительницы, сообщившей о принуждении ее несовершеннолетнего ребенка к уборке пола в автобусе, поступило сообщение.
"Здравствуйте, пожалуйста, выложите опровержение. По поводу ситуации с ребенком приношу свои извинения водителям автопарка и всем, кто в этом участвовал. Оказалось, что это был вымышленный рассказ. Приношу свои извинения, будем внимательнее впредь. Спасибо неравнодушным", - написала женщина.
В ДП Актюбинской области также сделали заявление.
"Департаментом полиции Актюбинской области проведена проверка по факту заявления матери несовершеннолетнего, в котором сообщалось, что водитель маршрутного автобуса якобы заставил ее сына мыть полы за неуплату проезда. В ходе проведенной проверки указанный факт не подтвердился", - поделились полицейские.
Напомним, ранее появилась информация, что в Актобе водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд. В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК категорически осудили подобный инцидент. Здесь отметили, что такие нарушения прав детей являются недопустимыми, противоречат законодательству и грубо нарушают права несовершеннолетнего.
Недавно в соцсетях также распространилась информация о том, что в Қонаеве школьника якобы жестоко избили сверстники под мостом, а после этого подросток пытался покончить с собой.
Однако позже мать школьника заявила, что никакой групповой драки не было.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218968-shkolnik-ne-myl-poly-v-avtobuse-zayavili-v-akimate-aktobe/