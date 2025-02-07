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Еще в одном городе Казахстана ввели ограничения на продажу картофеля

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Петропавловске ограничили продажу дешевого картофеля из стабфонда. Теперь в одни руки отпускают не больше 3 килограммов, передает сайт телеканала КТК.

В точках стабфонда в Петропавловске картофель можно купить по 97 тенге, в супермаркетах – по 110. Это втрое дешевле, чем на рынках.

Картошку из стабфонда горожане любят не только за красивые ценники. Овощ закупают у местных фермеров, в регионе он считается лучшим на вкус.

Ограничение продажи власти никак не связывают с дефицитом. 1200 тонн картофеля, который имеется в стабфонде, хватит до нового урожая. Но на перекупщиков запас не рассчитан.

"В одни руки выдается 2-3 килограмма картофеля. Это связано с тем, чтоб не было спекуляции и злоупотреблений, потому что ажиотажный спрос такой на картофель. Не связан с тем, что есть дефицит картофеля", – пояснил заместитель председателя АО "СПК "Солтүстік" Гамали Жумашов.

Источник: КТК

Напомним, изначально картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Позже в Астане также вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. На следующий день в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

А в акимате Алматы заявляли, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

Несколько дней назад стало известно, что и в Актобе ввели ограничения на продажу картофеля - не больше пакета в руки. Вчера об аналогичных ограничениях заявили и в Атырау.

Добавим, что 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218943-eshche-v-odnom-gorode-kazahstana-vveli-ogranicheniya-na-prodazhu-kartofelya/