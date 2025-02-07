МВД прокомментировали информацию о подаренном жене Заппарова авто

В СМИ появилась информация о том, что супруге начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова подарили дорогой автомобиль Lexus. В МВД прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

Так, в СМИ появилась информация о том, что якобы замначальника ДП города подарил авто стоимостью 100 тыс. долларов жене генерала Заппарова.

В МВД сообщили, что информация неправдива.

"Данная информация не соответствует действительности. 28 января текущего года Заппаровым А.Р. дано официальное опровержение по опубликованной в социальной сети информации в его адрес.

По данному факту ДП Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 247 УК РК (распространение заведомо ложной информации). В настоящее время проводится расследование", - заявили в ведомстве.

Арыстангани Заппаров был назначен на должность начальника Департамента полиции Алматы в январе 2022 года.

Он окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Казахстана. В последние несколько лет работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД, главой департамента полиции Кызылординской области, заместителем министра внутренних дел.

Перед назначением в Алматы являлся начальником Департамента полиции Алматинской области.

Ранее сообщалось, что актюбинца исключили из очереди на жилье из-за полученного его женой подарка.