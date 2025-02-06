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Ограничение на продажу картофеля ввели еще в одном городе Казахстана

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырау ограничили продажу картофеля - по 3 килограмма в одни руки. Такие ограничения установлены из-за спекулянтов, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, запастись дешевым картофелем впрок у жителей Атырау не получится - в городе ввели ограничение на покупку картофеля. Дают не более 3 кг в руки. Это связано с активизировавшимися спекулянтами.

Чиновники отмечают, что продукцию из стабфонда большими партиями стали закупать перекупщики и продавать значительно дороже. В обычных магазинах картошка стоит больше 300 тенге за кило. Сейчас социальная продукция продается в 11 супермаркетах, на трех рынках и в шести специальных павильонах.

На складах стабфонда, как сообщает телеканал, есть еще 200 тонн, и этого хватит до конца февраля. Вместе с тем с местными фермерами местные власти сейчас заключают дополнительные контракты на поставку овощей.

"Ограничение в 3 килограмма связано с тем, что некоторые покупатели стали закупать картофель по низкой цене, а затем перепродавать его дороже. Кроме того, некоторые покупатели стали скупать доступный картофель мешками. Поэтому и было решено ввести ограничения", - пояснил директор департамента продовольственной безопасности АО СПК "Атырау" Кайсар Курманалиев.

Источник: КТК

Напомним, изначально картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Позже также в Астане также вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Позже в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

А в акимате Алматы заявляли, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

Также на днях стало известно, что и в Актобе ввели ограничения на продажу картофеля - не больше пакета в руки.

Добавим, что 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218620-ogranichenie-na-prodazhu-kartofelya-vveli-eshche-v-odnom-gorode-kazahstana/