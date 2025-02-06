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Движение перекрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды (видео)

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Автомобиль едет по дороге в метель
Метель на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской и Карагандинской областях из-за ухудшения погоды закрыты участки ряда трасс, начиная с вечера и ориентировочно до утра 7 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", 6 февраля в 20:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих республиканских дорогах:

  • Акмолинская область:

- автодорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1291-1353 (от ПВП "Жибек Жолы" до границы Акмолинской области).

  • Карагандинская область:

- автодорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1353-1426 (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау), км 1505-1610 (от города Караганда до села Аксу-Аюлы).

Ориентировочное время открытие участок дорог - 7 февраля в 08:00.

Ранее синоптики сообщали, что с 6 февраля в Акмолинской области, с 8 февраля - на севере, северо-западе, юге страны - погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы. Ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается туман, усиление ветра.

Кроме того, в "Казгидромете" представили прогноз погоды на весь февраль. В стране ожидают переменчивую погоду, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218614-dvizhenie-perekryli-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-iz-za-nepogody-video/