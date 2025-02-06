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В Алматы проведут капремонт пешеходной зоны на Арбате

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Люди идут по Арбату
Арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Капитальный ремонт пешеходной зоны улицы Жибек Жолы проведут в Алматы, об этом сообщил аким города на встрече с населением Алмалинского района, передает NUR.KZ.

В Алмалинском районе Алматы в текущем году отремонтируют пешеходную зону улицы Жибек Жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Сейфуллина по принципу "от фасада до фасада", а также реконструируют сквер рядом с ТЮЗ имени Мусрепова. Завершение всех работ планируется в ноябре 2025 года.

Кроме того, в этом районе города за последние три года проведена большая работа по благоустройству. Один из значимых проектов стала реконструкция знакового места отдыха горожан сквера имени М. Маметовой и А. Молдагуловой. Так, в декабре 2024 года были завершены основные строительно-монтажные работы. Посадка зеленых насаждений и укладка цветочного ковра планируется на весну этого года.

Также в 2025 году в Алмалинском районе Алматы в рамках программы "Бюджет народного участия" будет реализовано 45 проектов.

Как уточнил глава города, из 45 проектов 23 составляют ремонт дворовых территорий, 4 проекта по их озеленению и 18 проектов по благоустройству и озеленению общественных пространств. Дополнительно для ремонта 33 дворовых территорий выделено еще 500 млн тенге. Все работы по благоустройству будут проведены с апреля по октябрь этого года.

Всего за три года в Алматы было реализовано 938 проектов на сумму 39,1 млрд тенге. На 2025 год на БНУ в бюджете города предусмотрено 17,1 млрд тенге.

Сегодня аким города также рассказывал о том, какие социальные объекты модернизируют в Алматы.

Также он рассказал о создании нового органа - Центра организации дорожного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218422-kapitalnyy-remont-peshehodnoy-zony-prospekta-zhibek-zholy-provedut-v-almaty/