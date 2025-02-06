Суд примирил акима Кокшетау и предпринимателя

Суд примирил предпринимателя, занимающегося строительством двух жилых домов, и акима Кокшетау, решив спор медиацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, коллегия областного суда рассмотрела административное дело по иску ТОО к акиму города Кокшетау.

ТОО просило признать незаконным постановление акимата в части отмены постановлений об утверждении проектов детальных планировок на земельные участки под строительство жилых домов.

Решением суда первой инстанции (СМАС) в удовлетворении иска было отказано. Не соглашаясь с решением суда, ТОО подало апелляционную жалобу.

Коллегия установила, что ТОО осуществляет строительство двух жилых домов. Постановлениями акима от 11 октября и 6 ноября 2023 года утверждены проекты детальных планировок на участках в 17 га и 10,3 га.

"Отдел земельных отношений в адрес ТОО направил уведомления о необходимости, согласно нормативным требованиям, провести работу по оцифровке схем проектов детальных планировок. ТОО не исполнило уведомления и постановлением акима от 17 июня 2024 года были отменены постановления об утверждении проектов", - пояснили в суде.

В ходе рассмотрения дела в коллегии спор между ТОО и акимом урегулировали в порядке медиации. Стороны подписали медиативное соглашение на основании взаимных уступок.

Определением коллегии решение суда первой инстанции отменено. Между ТОО и акимом Кокшетау утвердили соглашение на следующих условиях: ТОО обязалось, согласно нормативным требованиям, произвести работу по оцифровке схем проектов детальных планировок и передать их в отдел земельных отношений, а акимат в течение 10 рабочих дней восстановит ранее отмененные постановления.

"Истец и ответчик достигли соглашения и состоялось примирение сторон", - резюмировали в суде.

Ранее в Шымкенте суд обязал предпринимателя снести незаконно возведенные постройки в парке аттракционов "Қиял әлемі" ("Мир фантазий"). В суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приемки в эксплуатацию размещенных на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.

А в Таразе рассмотрели административное дело и оштрафовали мужчину на 38 тыс. тенге за незаконное строительство трехэтажного жилого дома. Он не уведомил орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ.