"Все сырое, плесень": обледеневший дом появился в Алматы (видео)

В Алматы жители новостройки пытаются привлечь внимание к своей проблеме – у них постоянно нет отопления, а из-за холода дом покрылся льдом, передает сайт телеканала КТК.

Однокомнатную квартиру Нуржамал Ильясова приобрела в декабре за 20 миллионов. Алматинку привлекла невысокая цена на жилье.

Однако, как рассказывает женщина, с первых дней в новостройке нет отопления. Оно ненадолго появилось, но за этим последовала другая проблема – стали случаться потопы. Теперь в квартире не только холодно, но и сыро.

"Все уже сырое, уже плесень. А знаете, как я греюсь? В данный момент у меня удлинителя нет. Ковер два-три раза постелю, вот здесь (под обогревателем) я лежу. Я с этой стороны уже не могу легкие поднять", – возмущена Нуржамал Ильясова.

От постоянной сырости в доме появилась плесень, рассказывает женщина. А спустя время проблемы появились не только внутри квартир, но и снаружи. Из-за постоянных потопов стены на улице покрылись льдом. К ежемесячным платежам по ипотеке добавились дополнительные траты на электричество.

От безысходности жильцы стали делиться своими проблемами в TikTok. Видео с обледенелыми стенами, затопленными подъездами и протекающими потолками набирали огромные просмотры и попадали в рекомендации пользователям соцсети, рассказывают местные.

Жители объясняют, что начали выкладывать видео после того, как их отказались принимать в офисе застройщика. Это и стало последней каплей.

"Они говорят: "У нас таких графиков нет. Для граждан у нас абсолютно нет графиков, никого из граждан не принимают". Тогда, говорю, мы для них не граждане? Там молодой был, там пожилой был. Их двое было. А он сказал: "Да, мал" (скот с казахского - прим. ред.) . Это, говорю, біздер уже малмыз? ("мы - скот?") Для них біз малмыз, да? Он говорит: "Только Құдаймен сөйлеседі" (Буду говорить только с Богом - прим. ред.). Вот так", – поделилась Нуржамал Ильясова.

Однако представители компании уверяют, что такого не было. Что же касается проблем с отоплением и потопов, порой дело в неправильной эксплуатации.

"Это было связано немножко иногда с неправильной эксплуатацией. Иногда трубы, которые идут под полом, пробивались, устанавливались стенки и так далее, и так прочее. И дальше еще идет из-за неправильной перепланировки. То есть житель выносит свое отопление, не соблюдая правила. Нарушение. Потом они просто это разводят, если так можно говорить. Или так нехорошо говорить. И ситуации возникают и случаются", – заявила исполнительный директор управляющей компании Qazaq Stroy Жанна Тлебаева.

Вернуть отопление пообещали в ближайшие дни. Однако, чтобы навсегда избавить жильцов от этой проблемы, специалистам понадобится год.

Источник: КТК

Ранее мы писали о жителях Карагандинской области, которые замерзают в своих квартирах – жители села Доскей третий год жалуются на слабое отопление. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение. Позже на претензии сельчан ответили в акимате.

А в октябре мы рассказывали о жителях двух многоэтажек в Семее, которые жаловались на отсутствие центрального отопления. Люди греются обогревателями и топят печи прямо в квартирах.